إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

في تصعيد جديد من إثيوبيا ضد مصر والسودان في أزمة سد النهضة، أعلنت الخارجية الإثيوبية أن بلادها ماضية في الإلتزام بالجدول الزمني لملء سد النهضة.





وحسب ما ذكرته فضائية "العربية"، قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاشيو، إن إثيوبيا ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة، معقبا:"ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية".





رفض اقتراح السودان





وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا رفضت اقتراح السودان الذي يقضي بإحالة أمر سد النهضة إلى رؤساء حكومات الدول الثلاثة لإبداء الرأي وتقييم الأمر، رغبة منها في استمرار التفاوض، وهو ما رفضته مصر والسودان.

وأضاف "السباعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أن رفض مصر والسودان جاء لوجود جوانب مهمة جدا لم نصل لتوافق حولها، وكذلك نقاط فنية لم نستطع أن نتقارب بشأنها، وبالتالي يستطيع رؤساء الحكومات النظر في الأمر لبحث إمكانية التوفيق بشكل أو بآخر.

وتابع المتحدث الرسمي، إن المجتمع الدولي ومراقبي الاجتماعات الثلاث وهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا وجنوب أفريقيا بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، حضروا الاجتماعات وشاهدوا مدى التعنت الإثيوبي، مضيفا: "أعتقد أننا في الفترة الحالية نستطيع أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئؤليته أمام اتجاه هذه الأزمة الإقليمية الكبيرة".

وأردف: "من المهم جدا أن يدرك العالم أننا حريصين كل الحرص على الوصول لتوافق يحقق التنمية المنشودة بكافة الدول، ومن حق إثيوبيا تحقيق التنمية بالتأكيد ولكن بشكل لا يؤثر على حقوق دول المصب".





اثيوبيا تعمل منفردة



