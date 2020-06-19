التعادل المثير يحسم موقعة ريال مايوركا وليجانيس في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريقي ريال مايوركا مع ضيفه ليجانيس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





قبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق نجح ليجانيس في إدراك التعادل بواسطة أوسكار رودريجيز، ليحيي آماله في البقاء بالأضواء ويشعل الصراع في منطقة الهبوط.





كان الفريقان قد خسرا في أول مباراتين لهما بالبطولة عقب استئنافها بعد 3 أشهر من التوقف بسبب وباء كورونا، ليجنيا أول نقطة لهما.





ولايزال مايوركا يحتل المركز الثامن عشر، الذي يهبط بصاحبه لدوري القسم الثاني، برصيد 26 نقطة، متفوقا بنقطتين عن ليجانيس صاحب المركز الأخير، وإسبانيول التاسع عشر.





ومازالت المنافسة محتدمة بين أندية القاع على النجاة من الهبوط لدوري القسم الثاني، حيث يسعى بلد الوليد وإيبار وسيلتا فيجو أيضا للبقاء في الأضواء.



