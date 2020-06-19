التعادل المثير يحسم موقعة ريال مايوركا وليجانيس في الدوري الإسباني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
وكالات
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريقي ريال مايوركا مع ضيفه ليجانيس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

قبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق نجح ليجانيس في إدراك التعادل بواسطة أوسكار رودريجيز، ليحيي آماله في البقاء بالأضواء ويشعل الصراع في منطقة الهبوط.

كان الفريقان قد خسرا في أول مباراتين لهما بالبطولة عقب استئنافها بعد 3 أشهر من التوقف بسبب وباء كورونا، ليجنيا أول نقطة لهما.

ولايزال مايوركا يحتل المركز الثامن عشر، الذي يهبط بصاحبه لدوري القسم الثاني، برصيد 26 نقطة، متفوقا بنقطتين عن ليجانيس صاحب المركز الأخير، وإسبانيول التاسع عشر.

ومازالت المنافسة محتدمة بين أندية القاع على النجاة من الهبوط لدوري القسم الثاني، حيث يسعى بلد الوليد وإيبار وسيلتا فيجو أيضا للبقاء في الأضواء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليجانيس ريال مايوركا الدوري الإسباني

أخبار تهمك

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ ساعة و 23 دقيقة

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ ساعتين

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ 37 دقيقة

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار.. أستاذ وبائيات يطمئن المصريين من الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة عروض «منبوذ» الأهلي للرحيل

منذ 35 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والتشكيل المتوقع

رسمياً.. أجيري مديرا فنيا لنادي ليجانيس الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني اليوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة Real madrid And Barcelona

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ألافيس وإيبار

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

09:29 م

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

09:05 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟