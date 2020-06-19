داليا مصطفي تطل علي متابعيها بصورة من داخل منزلها

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تحرص الفنانة داليا مصطفي، علي التواصل مع جمهورها ومحبيها من أن لأخر وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.





حيث شاركت داليا جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".





وظهرت داليا، بالصورة من داخل حديقة منزلها مرتدية بلوزة قط مشجرة وبنطلون چينز أزرق وكان شعرها مرفرعا، وكانت تتناول شيبسي، وعلقت ممازحة "يا تري أي بطاطس".





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم إياد نصار، إداورد، مي عمر، داليا مصطفى وهاجر الشرنوبي ومنة جلال وهو كتابة أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل