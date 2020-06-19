داليا مصطفي تطل علي متابعيها بصورة من داخل منزلها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة داليا مصطفي، علي التواصل مع جمهورها ومحبيها من أن لأخر وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.


حيث شاركت داليا جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".


وظهرت داليا، بالصورة من داخل حديقة منزلها مرتدية بلوزة قط مشجرة وبنطلون چينز أزرق وكان شعرها مرفرعا، وكانت تتناول شيبسي، وعلقت ممازحة "يا تري أي بطاطس".


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم إياد نصار، إداورد، مي عمر، داليا مصطفى وهاجر الشرنوبي ومنة جلال وهو كتابة أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل

أخبار تهمك

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ 37 دقيقة

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ ساعتين

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. أستاذ وبائيات يطمئن المصريين من الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة عروض «منبوذ» الأهلي للرحيل

منذ 35 دقيقة

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

09:29 م

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

09:05 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟