لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر (تغطية مباشرة)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:10 م
مشاهدة مباراة مان يونايتد وتوتنهام
مشاهدة مباراة مان يونايتد وتوتنهام
أحمد عبد الحفيظ
انطلقت منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب توتنهام الجديد بدون حضور الجماهير.

تشكيل توتنهام:-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : اوربيه - داير - سانشيز - ديفيز.

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - لاميلا - بيرغويجين - سون.

خط الهجوم : هاري كين.

تشكيل مانشستر يونايتد:-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز - مارسيال - دانييل جيمس.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

الشوط الأول

بداية محصورة في منتصف الملعب من الجانبين

12 دقيقة
لا توجد خطورة على المرمى في 12 دقيقة مرت من أحداث الشوط الأول


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