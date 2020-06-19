الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي









تدخل نادي الزمالك بشكل مفاجئ لقطع الطريق على غريمه التقليدي النادي الأهلي في صفقة الموسم للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ودخل الزمالك في سباق التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي في الصيف المقبل.





وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف.





وتواصل أحد مسئولو القلعة البيضاء مع نادي المقاولون العرب في الساعات القليلة الماضية بشكل ودي لمعرفة إمكانية ضم طاهر محمد دون تقديم عرض رسمي لضم اللاعب.





يذكر أن طاهر محمد طاهر نجم منتخبنا الأوليمبي كان قد أكد من قبل أنه يرغب باللعب في صفوف النادي الأهلي بالموسم القادم أو الاحتراف في أوروبا.



