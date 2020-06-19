رابطة الدوري الفرنسي ترفض زيادة عدد الأندية المشاركة في الليج "A"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:00 م
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي رفضها التام لرفع عدد الأندية المشاركة في الليج a في الموسم المقبل إلى 22 ناديا بدلا من 20.

ودعت الرابطة الى جمعية عمومية ستعقد الثلاثاء المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة على ان يكون البند الرئيسي (استمرار اعتماد صيغة 20 فريقا لموسم 2020-2021).

وأشارت الرابطة إلى أن قرارها جاء (بعد دراسة متأنية لدوري من 20، 21 او 22 ناديا وتداعياته على الرزنامة) لكن أيضا (التداعيات على صحة اللاعبين بالإضافة إلى توزيع ايرادات حقوق النقل التلفزيوني).

وأصدر مجلس شورى الدولة في التاسع من يونيو الجاري قرارا وجه فيه الرابطة (للتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة "ليج 1" لموسم 2020-2021، واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 يونيو).

وكانت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوارد فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

أدى ذلك إلى اعتراض أميان وتولوز صاحبي المركزين الاخيرين إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.

وإثر رفض الرابطة صيغة مشاركة 22 فريقا الموسم المقبل، أعرب أميان في بيان عن (سخطه) لهذا القرار مشيرا إلى أن (الأمور قد حُسمت سلفا) ومضيفا أنه (طالما استمرت السلطات في عدم الاستماع إلى مطالبنا المحقة فإننا سنواصل طرق الأبواب القانونية اللازمة لتسوية الامور بموجب قرار مجلس شوى الدولة).

واعتبر مجلس شورى الدولة أن (مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونيا الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ ان الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ وجود 20 فريقا كحد أقصى في الدرجة الأولى، في حين أن مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 يونيو، ويجب أن يتم توقيع اتفاق جديد).


وفتح المجلس بذلك نافذة على احتمال مشاركة 22 فريقا في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 20 حاليا، لكن بعض الاندية اعربت عن قلقها حيال مسائل عدة منها توزيع إيرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 إضافة إلى الجدول المزدحم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الدوري الفرنسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ أقل من ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

3 مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميا.. رابطة الليجا ترفض إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في أمريكا

انقلاب في إسبانيا بسبب السوبر

عاجل.. رابطة الليجا ترفض رسميا الموعد الجديد للكلاسيكو

اخبار برشلونة اليوم الخميس| قرار مفاجئ بسبب كورونا.. رد رسمي على إيقاف الدوري.. سر تراجع مستوي ميسي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد العودة للمنافسات

موعد عودة الدوري الإسباني بعد التأجيل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

08:33 م

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

09:05 م

3 مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

08:44 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟