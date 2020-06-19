رابطة الدوري الفرنسي ترفض زيادة عدد الأندية المشاركة في الليج "A"

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي رفضها التام لرفع عدد الأندية المشاركة في الليج a في الموسم المقبل إلى 22 ناديا بدلا من 20.





ودعت الرابطة الى جمعية عمومية ستعقد الثلاثاء المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة على ان يكون البند الرئيسي (استمرار اعتماد صيغة 20 فريقا لموسم 2020-2021).





وأشارت الرابطة إلى أن قرارها جاء (بعد دراسة متأنية لدوري من 20، 21 او 22 ناديا وتداعياته على الرزنامة) لكن أيضا (التداعيات على صحة اللاعبين بالإضافة إلى توزيع ايرادات حقوق النقل التلفزيوني).





وأصدر مجلس شورى الدولة في التاسع من يونيو الجاري قرارا وجه فيه الرابطة (للتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة "ليج 1" لموسم 2020-2021، واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 يونيو).





وكانت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوارد فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.





أدى ذلك إلى اعتراض أميان وتولوز صاحبي المركزين الاخيرين إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.





وإثر رفض الرابطة صيغة مشاركة 22 فريقا الموسم المقبل، أعرب أميان في بيان عن (سخطه) لهذا القرار مشيرا إلى أن (الأمور قد حُسمت سلفا) ومضيفا أنه (طالما استمرت السلطات في عدم الاستماع إلى مطالبنا المحقة فإننا سنواصل طرق الأبواب القانونية اللازمة لتسوية الامور بموجب قرار مجلس شوى الدولة).





واعتبر مجلس شورى الدولة أن (مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونيا الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ ان الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ وجود 20 فريقا كحد أقصى في الدرجة الأولى، في حين أن مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 يونيو، ويجب أن يتم توقيع اتفاق جديد).









وفتح المجلس بذلك نافذة على احتمال مشاركة 22 فريقا في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 20 حاليا، لكن بعض الاندية اعربت عن قلقها حيال مسائل عدة منها توزيع إيرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 إضافة إلى الجدول المزدحم.



