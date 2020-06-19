10 قرارات و14 اجتماعا.. ننشر الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

تضمن حصاد الأسبوع المنقضى لمجلس الوزراء 14 إجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وإصدار 10 قرارات وأنشطة أخري، وفقا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول حصاد الحكومة الأسبوعي، والذى شمل الأتي:



1- الموافقة على مشروع قرار إنضمام مصر للإتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع مع التحفظ على بعض الفقرات من الإتفاقية:



حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنضمام جمهورية مصر العربية للإتفاقية الجمركية فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع والتي تم توقيعها في جنيف ولكن مع التحفظ على بعض الفقرات من الإتفاقية.

وتحقق الإتفاقية عدة أهداف أهمها تيسير النقل البري الدولي عن طريق المركبات البرية وذلك مع تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بهذا المجال إلى جانب إمداد نظام النقل الدولي البري بتسهيلات ومزايا لصالح الإدارات الجمركية.

2- الموافقة على مشروع قرار إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبو ساعد بمركز الصف لصالح محافظة الجيزة بهدف إستخدامها في إقامة منطقىة صناعية:



كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة بهدف إستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

3- الموافقة على مشروع قرار تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة بني سويف لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية:



ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف المنيا، وهي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة بني سويف لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف إستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي للرفع من كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في كل أنحاء المحافظة.

4- الموافقة على مشروع قرار تنظيم وزارة السياحة والآثار: كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.

وينص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعى المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية،وتنمية المشاركة الوطنية فى صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحى، وكذلك تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية ومتابعة الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتأمينها والحفاظ عليها وإنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية.

ونص مشروع القرارعلى أن تختص وزارة السياحة والآثار فى سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسات العامة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحى والأثرى، ورسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية وتنميتها، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية، والمشاركة مع المنظمات الدولية فى وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار.

كما جاء في نص مشروع القرار أنه تختص الوزارة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على إلتزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع السلع السياحية، بالمواصفات والشروط التى تحددها الوزارة.

ونص القرار على أنه تتضمن اختصاصات الوزارة المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والآثار، والاشتراك فى أنشطة المنظمات الدولية التى تعقد بالخارج، فضلًا عن تدريب العاملين الفنيين والإداريين فى مجال السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، واقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار.

ونص مشروع القرار على أن يتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، الهيئات والصناديق التالية: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمجلس الاعلى للآثار، وهيئة المتحف المصرى الكبير، وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وصندوق تمويل مشروع إنفاذ آثار النوبة، وصندوق السياحة.

5- الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا:



ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.

وجاءت هذه الخطوة من الحكومة لما تبذله الجامعة من دعم في سيرها نحو التقدم العلمي والمشتمل حاليًا على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقليل الاغتراب.

6- الموافقة على مشروع قرار بمد المهلة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، حتى تستفيد بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 29 أكتوبر 2020:



كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لمد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الإستثمارية الخاصة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 29 أكتوبر 2020.

وجاء هذا القرار كما أوضح مجلس الوزراء حرصًا من الدولة المصرية على دعم الإستثمارات والمستثمرين الجادين إلى جانب تشجيع جذب الإستثمارات على النطاق المحلي والأجنبي من خلال منح مهلة إضافية ل3 سنوات أخرى ويمكن خلال هذه المدة منح المشروع الإستثماري الحوافز المقررة بشرط تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة ال3 سنوات.

7-الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعًا، تم الفصل في 27 منها:



كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادردة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منا زعات الاستثمار بجلستها رقم 64 التي تم إنعقادها بتاريخ 8 يونيو 2020 لعدد 28 موضوع وتم الفصل في 27 منها.

8- الموافقة على إنابة وزير التربية والتعليم للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل:



وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا القرار حرصًا من الدولة على تفعيل منظومة التعليم عن بُعد.

9- الموافقة على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 9 يونيو الجاري، والخاص بالنزاع القائم بين شركات "بتروكليتيك" ومصر والهيئة المصرية العامة للبترول:



ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار والتي تم عقدها في 9 يونيو الحالي المتعلقة بالنزاع القائم بين شركات " بتروكليتيك" ومصر والهيئة المصرية العامة للبترول.

10- الموافقة على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام بلندن، والذى تم غلقه منذ 18 مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، بحيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضًا عن فترة الـ 44 يومًا التي تم إغلاق المعرض خلالها: