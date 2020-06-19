الأهلي ينتظر وصول فايلر للإعلان الرسمي عن التجديد





وكان الأهلي اتفق بشكل كامل على كل البنود والشروط مع المدرب ، وتبقى فقط التوقيع الرسمي ، حيث أعلن المارد الأحمر تجديد عقد فايلر لمدة موسمين.





من جانب، يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وفكر مسئولو القلعة الحمراء في إغراء رينيه فايلر بشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي بعد أن طالب المدرب بذلك لفترة طويلة.

ومع اتفاق الأهلي الرسمي مع المدرب فإن الأمور تبدو في الطريق الصحيح، في ظل أنباء كثيرة عن وجود عروض من جانب الأندية للتعاقد مع المدير السويسري.





يقترب نادي الأهلي من الإعلان رسميا عن تجديد عقد المدير الفني للمارد الأحمر، رينيه فايلر، عقب وصول المدرب من مسقط رأسه بسويسرا.