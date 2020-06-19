ليس فيدال.. إنتر ميلان يستهدف ضم نجم برشلونة

يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للمنافسة على البطولات في الموسم الكروي المقبل.





وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن نادي انتر ميلان يسعي للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جان كلير توديبو لاعب برشلونة المعار لفريق شالكة الألماني حتي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع فريقه هذا الموسم والتي تجعله خيارًا مناسبًا لتدعيم دفاع النيراتزوري في الموسم الجديد.





ويتابع نادي إنتر ميلان "توديبو" خلال الفترة الحالية مع فريقه شالكة الألماني، ويجمع بعض المعلومات عنه، استعدادًا للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي برشلونة للحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية أن نادي شالكة الألماني يملك حق شراء اللاعب بشكل نهائي بعد إنتهاء فترة إعارته مقابل 25 مليون يورو، إلي أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي جراء أزمة فيروس كورونا، لن تمكنه من التعاقد مع اللاعب بهذا المقابل الكبير.





عدم قدرة شالكة على تفعيل بند شراء "توديبو" من برشلونة يمهد الطريق أمام انتر ميلان للإنقضاض على صفقة المدافع الفرنسي، ولكنه سيواجه منافسة قوية من نادي إيفرتون والذي يسعي ايضًا للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.



