أسطورة ألمانيا: كيميتش أفضل من هافيرتز

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
أكد أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس أن جوشوا كيميتش نجم خط وسط ناي بايرن ميونيخ هو أفضل لاعب ألماني في الوقت الحالي، موضحًا أنه يرى أن مستواه أفضل من كاي هافيرتز نجم وسط نادي باير ليفركوزن.

وذكر ماتيوس في عموده لقناة «سكاي»: «في الحقيقة قدم كاي هافيرتز أداء مبهرا في النصف الثاني من الموسم ولكن جوشوا كيميتش أيضا، بالنظر إلى السياق بأكمله، أعلى قليلا من هافيرتز».

وبين ماتيوس أنه على اقتناع بوجهة النظر هذه على الرغم من صفقة انتقال محتملة لهافيرتز قد تطرح رقما قياسيا جديدا في السوق الألماني.

وأوضح أن «كيميتش يلعب منذ عام أساسيا في البايرن، وهو أحد قادة الفريق ولاعب هام في المنتخب الألماني كذلك. ولذا أقول أنه أفضل لاعب ألماني في الوقت الراهن».

وتوج كيميتش خمس مرات مع البايرن بطلا للبوندزليجا، وفاز مرتين بكأس ألمانيا وقد يحصده للمرة الثالثة هذا الموسم.

وسيخوض بايرن ميونخ نهائي كأس ألمانيا أمام ليفركوزن في الرابع من يوليو المقبل، وحال فوز الأخير سيكون هذا اللقب الأول بالنسبة لهافيرتز.

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