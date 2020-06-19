"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:20 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
الفجر الرياضي
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يؤكد خلاله تعرضه لوعكة صحية مجددًا دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخري بخصوص مرضه.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على "فيسبوك": "لازلت في صراع مع هذا المرض أهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي ولن ادير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياه ولكني لا احب الهزيمه وربنا معايا".

وكان تركي آل الشيخ سبق وخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة ورم داخل احدي المستشفيات في نيويورك.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت أزمة طاحنة بين آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي وعليه أعلن الأخير رفع إسم مالك بيراميدز السابق من القائمة الفخرية لرؤساء شرف القلعة الحمراء، وقرر إعادة له كافة التبرعات والهدايا التي منحها لإدارة النادي خلال الفترة الماضية.



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