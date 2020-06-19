أسعار الذهب ترتفع في التعاملات المسائية وجرام عيار 21 يزيد 3 جنيهات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:22 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة ارتفاعات تتراوح في المتوسط بين جنيه إلى ثلاثة جنيه للجرام الواحد عن التعاملات الصباحية.

 

وجاءت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بحسب شعبة الذهب، بسعر 668.55 جنيه لجرام عيار 18 مقابل 666 جنيه في التعاملات الصباحية،  وبلغ سعر الذهب عيار 21 للجرام  إلى نحو 780 جنيه مقابل 777 جنيه في التعاملات الصباحية، كما ارتفاع سعر جرام عيار 24 إلى نحو 891.40 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيه.

 

 

وجاءت هذه الارتفاعات عقب صعود سعر الأوقية عالميا من مستويات 1733 دولار في التعاملات الصباحية إلى مستويات 1742 دولار للأوقية في التعاملات المسائية.

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