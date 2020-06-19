داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:05 م
الزمالك
الزمالك
كشف المهدي أوبيلا لاعب وسط فريق حسنية أغادير المغربي حقيقة انتقاله لنادي الزمالك في الفترة القادمة خلال الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم المهدي أوبيلا لاعب حسنية أغادير المغربي بالانتقال لنادي الزمالك في الصيف المقبل ليكون تعزيز مهم للأبيض بالموسم الجديد.

وفي نجم حسنية أغادير دخوله في مفاوضات مباشرة مع نادي الزمالك بالفترة الاخيرة وذلك خلال تصريحاته عبر صحيفة "هسبورت" المغربية اليوم الجمعة.

واضاف أوبيلا: في الموسم الماضي كانت هناك بعض المفاوضات عن طريق أحد الوكلاء ولكن في النهاية الصفقة لم تكتمل مع الزمالك.

وتابع: لدي عقد مع فريقي حسنية أغادير ولم اتحدث مع نادي الزمالك بالفترة الاخيرة وأتمني الاستمرار مع فريقي حتي نهاية العقد الحالي.

واكد أوبيلا البالغ من العمر 27 عاما على أنه يحترم عقده مع أغادير والذي يستمر حتي عام 2021.

وشارك لاعب وسط حسنية أغادير مع فريقه في الموسم الحالي بواقع 22 مباراة ليسجل هدفًا وحيدًا بجانب صناعته لأربع تمريرات حاسمة.

الجدير بالذكر أن مرتضي منصور رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن تعاقد النادي مع ثلاثة لاعبين من بينهم ثنائي أجنبي، وتشير التقارير إلى أن الثنائي هم الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، والأنجولي آري بابل جناح بريميرو دي أوجوستو.

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