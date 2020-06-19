لامبارد بعد التعاقد مع فيرنر: سيُعزز من قوتنا

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تعاقد ناديه مع الألماني تيمو فيرنر، مهاجم نادي لايبزيج ومنتخب ألمانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال لامبارد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن التعاقد مع المهاجم الألماني الدولي تيمو فيرنر سيعزز قوة الفريق في الموسم المقبل.





وكان فيرنر /24 عاما/ وافق على عقد لمدة خمس سنوات ليغادر لايبزج وينضم إلى تشيلسي مع نهاية الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا) ليغيب عن صفوف لايبزج في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا خلال أغسطس المقبل.





وأضاف لامبارد : "بوضوح ، هو اللاعب الذي يعجبنا. تابعته لوقت طويل كلاعب موهوب... سيعزز من قوتنا. إنه موهبة رائعة وقدم موسما رائعا".



