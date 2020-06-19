بلقيس: أتمنى الغناء مع عمرو دياب.. فأنا من معجبيه

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:30 م
بلقيس
بلقيس
ولاء عبد الناصر
حلت النجمة الإمارتية بلقيس، ضيفة لايف على برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع" على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وأشارت "بلقيس" أنها تتمنى الغناء مع أكثر من فنان مصري، قائلة، "أتمنى الغناء مع "عمرو دياب"، فأنا من معجبيه لأن له كاريزما خاصة، وهو ملك، متربع على عرش الأغنية منذ سنوات طويلة وحتى الآن، كما أحب الغناء مع الفنان الكبير تامر حسني".

وتابعت "بلقيس": "أعشق شيرين، وأتمنى الغناء معها، كما أحب أنغام، ومصر بالتأكيد ولّادة، بها العديد من النجوم، ولكن هذه هي الأسماء التي أحب الغناء معها قريبا".

كما تمنت "بلقيس" أن تعمل مع الشاعر أمير طعيمة، واصفة إياه بإنه شاعر ناجح، ومن الأسماء الكبرى في المجال، التي تشرف أي شخص بالعمل معها.

وقالت "بلقيس"، "أتمنى أن يرى أمير طعيمة هذا اللقاء، أو أي شخص من طرفه، ليقول له أنني أتمنى التعاون معه في أغنية جميلة قريبا، فأنا أتمنى من صميم قلبي العمل معه".



نبذة عن الفنانة بلقيس:


الفنانة بلقيس، هي مطربة إماراتية من أصل يمني، وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي، وانطلاقتها الغنائية كانت عام 2011، عبر أغنيتيها "مسألة سهلة"، و"ديوان الشعر"، والأغنيتان كانتا من تلحين الفنان فايز السعيد.

أخبار تهمك

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ أقل من ساعة

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

الإعلان خلال أيام.. الزمالك يوقع مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

10 معلومات لا تفوتك عن طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ 38 دقيقة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 م

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

05:01 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

06:01 م

داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟