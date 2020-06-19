بلقيس: أتمنى الغناء مع عمرو دياب.. فأنا من معجبيه

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حلت النجمة الإمارتية بلقيس، ضيفة لايف على برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع" على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".







وأشارت "بلقيس" أنها تتمنى الغناء مع أكثر من فنان مصري، قائلة، "أتمنى الغناء مع "عمرو دياب"، فأنا من معجبيه لأن له كاريزما خاصة، وهو ملك، متربع على عرش الأغنية منذ سنوات طويلة وحتى الآن، كما أحب الغناء مع الفنان الكبير تامر حسني".



وتابعت "بلقيس": "أعشق شيرين، وأتمنى الغناء معها، كما أحب أنغام، ومصر بالتأكيد ولّادة، بها العديد من النجوم، ولكن هذه هي الأسماء التي أحب الغناء معها قريبا".



كما تمنت "بلقيس" أن تعمل مع الشاعر أمير طعيمة، واصفة إياه بإنه شاعر ناجح، ومن الأسماء الكبرى في المجال، التي تشرف أي شخص بالعمل معها.



وقالت "بلقيس"، "أتمنى أن يرى أمير طعيمة هذا اللقاء، أو أي شخص من طرفه، ليقول له أنني أتمنى التعاون معه في أغنية جميلة قريبا، فأنا أتمنى من صميم قلبي العمل معه".







نبذة عن الفنانة بلقيس:





الفنانة بلقيس، هي مطربة إماراتية من أصل يمني، وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي، وانطلاقتها الغنائية كانت عام 2011، عبر أغنيتيها "مسألة سهلة"، و"ديوان الشعر"، والأغنيتان كانتا من تلحين الفنان فايز السعيد.



