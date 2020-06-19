نوال الزغبي تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها

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شاركت المطربة نوال الزغبي محبيها وجمهورها بڤيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت نوال بالڤيديو تمارس بعض التمارين الرياضية داخل منزلها ، أمام حمام السباحة وعلقت قائلة :حب الشعور بالتعب بعد التمرين.



يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة"، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.



