10 معلومات لا تفوتك عن طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي الكبرى

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:00 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علاء خليف
دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

واستغل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسته الودية مع محسن صالح رئيس المقاولون ، وتقدم بعرض رسمي لضم طاهر محمد طاهر في الصيف المقبل، وتضمن العرض عدة بدائل من الأحمر للحصول على خدمات اللاعب منها، التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، أو منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي، كما تم عرض وضع بنود تسويقية يتم الاتفاق عليها لاحقًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" 10 معلومات عن طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي المُحتملة:-

1- طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس لعام 1997، ويبلغ عمره 23 عامًا، ويتميز مهاجم المقاولون بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 186 سم، بينما يصل وزنه 79 كجم تقريبًا.

2- يعتبر طاهر صفقة قوية للأهلي خاصة وأنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، حيث يستطيع اللعب مركز الجناحين الأيمن والأيسر بجانب اللعب كمهاجم صريح.

3- بدأ لاعب منتخبنا الأولمبي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل صفوف نادي المقاولون العرب عام 2007، وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي موسم 2014 / 2015.

4- شارك طاهر محمد طاهر في 17 مباراة بالموسم الأول مع المقاولون وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين، كما شارك في 16 مباراة بالموسم الثاني وسجل هدفين.

5- خاض طاهر تجربة احترافية في صفوف لوهافر الفرنسي عام 2016 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وشارك في 12 مباراة وسجل 5 أهداف، قبل أن يعود مجددًا للمقاولون عام 2017.

6- شارك صاحب الـ23 عامًا في 86 مباراة مع المقاولون العرب، سجل 11 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل على 15 انذارًا، وتعرض للطرد مرتين.

7- خاض 6 مباريات مع منتخب مصر تحت 20 عامًا وسجل هدف وحيد، بينما شارك في 3 مباريات مع المنتخب الأولمبي وسجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.

8- حرمته الإصابة من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر، وتوج بها منتخب الفراعنة وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021.

9- خاض مهاجم المقاولون الشاب مباراة وحيدة مع منتخب مصر الأول ضد منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019، وشارك لمدة 4 دقائق فقط، وفاز الفراعنة 3 / 2.

10- القيمة التسويقية لطاهر محمد طاهر تبلغ 400 ألف يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

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