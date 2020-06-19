"الحربي" يشيد بالجهود الإماراتية في مكافحة كورونا حول العالم





كشف الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حول العالم.





وقال "الحربي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلال يوم واحد فقط أجنحة الرحمة الإماراتية تُهدي العالم عشرات الأطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة فحص كورونا".





وأضاف: "الأردن 12.4 طن يستفيد منها 12 ألفا من العاملين. كولومبيا 8 أطنان يستفيد منها 8 آلاف من العاملين. الدومينكان 7 أطنان يستفيد منها 7 آلاف من العاملين".





وأرسلت دولة الإمارات أكثر من 935 طنا من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة 935 ألفا من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في أكثر من 65 دولة حول العالم.



