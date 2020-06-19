الإعلان خلال أيام.. الزمالك يوقع مع صفقتين من العيار الثقيل
الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:25 م
اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة القادمة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
ويتواصل مجلس إدارة نادي الزمالك مع وكلاء الثنائي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي وآري بابل جناح فريق بريميرو دي أوجوستو للتواجد في القاهرة الأيام المقبلة من أجل إنهاء الصفقات بشكل رسمي وتوقيع العقود.
واستقر الزمالك على التعاقد مع المثلوثي وبابل لمدة 3 سنوات لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل وذلك بعد حسم الاتفاق المادي مع الثنائي.
ويجيد بابل المشاركة فى مركز الجناح الأيسر والمهاجم الصريح، فى حين يجيد حمزة المثلوثى المشاركة فى مركز الظهير الأيمن.
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