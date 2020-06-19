الإعلان خلال أيام.. الزمالك يوقع مع صفقتين من العيار الثقيل

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة القادمة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.









ويتواصل مجلس إدارة نادي الزمالك مع وكلاء الثنائي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي وآري بابل جناح فريق بريميرو دي أوجوستو للتواجد في القاهرة الأيام المقبلة من أجل إنهاء الصفقات بشكل رسمي وتوقيع العقود.







