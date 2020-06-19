تقنين أوضاع المغتصب.. فضيحة جديدة لـ"برلمان أردوغان"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، السوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط من أجل تمرير قانون مثير للجدل في البرلمان لتقنين أوضاع المغتصب، ضمن فضيحة قانونية جديدة.

وقالت مصادر تركية: إن "حزب أردوغان (العدالة والتنمية)، سيقدم خلال الأسابيع المقبلة، مشروع قانون (حماية الطفل من الاستغلال) إلى البرلمان"، حسبما نقلت الصحيفة الألمانية.

ووفق الصحيفة، فإن هذه الخطوة جاءت بناءً على اجتماع جرى هذا الأسبوع بين أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية المشارك في الائتلاف الحاكم دولت باهتشيلي، اتفق خلاله الطرفان على تمرير المشروع في البرلمان.

وذكرت الصحيفة أن المشروع الجديد يمنح مغتصب الفتاة القاصر فرصة للإفلات من العقاب، إذا تزوج ضحيته، لافتة إلى أن المشروع يشترط فقط أن يكون الزواج برضا الطرفين، وأن حزب أردوغان حاول تمرير هذا المشروع في البرلمان في عام 2016، ولكنه اضطر لسحبه بعد مظاهرات شعبية غاضبة، وانتقادات كبيرة من المعارضة والمنظمات الحقوقية.

وقبل أن تستدرك: "إلا أن أردوغان عازم هذه المرة على تمريره، بعد أن نجح في كتم الأصوات المعارضة وضيق على المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية".

وأضافت: "الظروف مناسبة في الوقت الحالي لتمرير ما يريده أردوغان، ولكن هذا القانون سيكون فضيحة قانونية كبيرة"، موضحة أن "هذا القانون يعني عفو عن المجرمين، واضفاء شرعية على زواج الأطفال، ويوسع دائرة سوء استغلال الأطفال والقصر".

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