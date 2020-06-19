فخر الدين بن يوسف يحسم مصيره مع الإسماعيلي

استقر فخر الدين بن يوسف، نجم الإسماعيلي ومنتخب تونس، على الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل العروض الكثيرة المقدمة للاعب.





وقال بن يوسف أثناء تواجده في معكسر المنتخب التونسي :" أنتظر قرار حسم عودة الدوري المصري من عدمه، للجلوس مع إدارة الإسماعيلي والاتفاق على الرحيل عن صفوفه".





وأضاف لاعب نسور قرطاج :" أمتلك العديد من العروض الاحترافية، فقط انتظر قرار اتحاد الكرة المصري بشأن استئناف بطولة الدوري، من أجل اختيار العرض المناسب للرحيل".





ويمتلك نجم الإسماعيلي الكثير من العروض على رأسها عرض من أحد الأندية السعودية والتركية أيضًا، لكن اللاعب ينتظر فقط تحديد مصير الدوري المصري حتي يقرر مصيره.



