سيميوني يتحدث عن نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الجديد

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن المنافسة على حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لن يتغير بعدما تقرر إقامة ربع ونصف نهائي البطولة من مباراة واحد فقط وليس ذهاب وإياب كما كان معتاد من قبل.





وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عشية مواجهة بلد الوليد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني "التشامبيونز ليغ بطولة معقدة. الفرق الكبرى تصل لتكون أفضل ثمانية في أوروبا والمنافسة لن تتغير على الإطلاق حين تكون من مباراة واحدة".





ومن المقرر استئناف دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس(آب) المقبل بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتقرر سحب تنظيم المباراة النهائية من مدينة إسطنبول على أن تستضيف نهائى نسخة العام المقبل، فيما ستقام مباريات ربع النهائى ونصف النهائى والنهائى فى مدينة لشبونة البرتغالية.



