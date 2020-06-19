بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكن الفريق الطبي بمبنى الباطنة الخاصة المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، من تركيب منظم دائم لضربات القلب باستخدام جهاز الأشعة النقال والأشعة الالتراسوند التليفزيونية لمريضة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب بضربات القلب بعد توقف منظم ضربات القلب عن العمل.

وتم التدخل السريع من شباب الأطباء ونجحوا في تركيب منظم ضربات القلب الدائم مما أدى إلي إنقاذ حياه المريضة وانتظام ضربات القلب وعلاج الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

ويعد هذا التدخل هو الأول من نوعه بمستشفيات العزل، حيث يحتاج هذا التدخل الخبرة الكافية في مجال القلب والأوعية الدموية ويحتاج إلى تجهيزات كاملة للقسطرة القلبية والأشعه التداخلية.

ويضم الفريق الطبي الدكتور اسلام شرف قسم القلب، الدكتور أحمد العجمى قسم الأشعة، الدكتور محمود جاد قسم التخدير، الدكتورة مروة غانم قسم الصدرية، وفريق فنيي الأشعة وهيئة التمريض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق
بعملية لأول مرة.. عزل المنصورة ينقذ مريضة بكورونا من الموت المحقق

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