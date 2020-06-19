مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:15 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كبير على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدرس فايلر حاليًا رحيل 5 لاعبين عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لهم وللاستفادة منهم ماديا في تدعيم صفقات أخرى.

وبشكل فعلي رحل حاليا عن الأهلي كل من حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي وهم من ضمن الخمسة الذين كانوا مرشحين للرحيل.

ويقترب أيضًا بشكل كبير كل من صالح جمعة وجيرالدو دا سيلفا وأحمد الشيخ ووليد أزارو وحسين السيد من الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن أكد فايلر على عدم حاجته لخدماتهم بالموسم القادم، ومازال الجدول قائمة حول بعض المعارين أمثال "صلاح محسن - عمار حمدي - ناصر ماهر". 

وينتظر مسئولو الأهلي عودة فايلر من إجازته في سويسرا خلال الأيام القادمة ليحسم باقي أسماء الراحلين في الصيف وليحسم أيضا ملف اللاعبين المعارين سواء الذين سيعودوا أم من سيتم تجديد إعارتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر فيه فايلر صلاح محسن رينية فايلر الأهلي أزارو

أخبار تهمك

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

نادر شوقي يكشف سر تفاوض الأهلي مع طاهر محمد

منذ ساعة و 24 دقيقة

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة

منذ أقل من ساعة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 5 ساعات

جريزمان يثير أزمة داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يسعى لخطف نجم الدوري الألماني

منذ ساعة

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

مفاجأة.. الأهلي يستقر على الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل

فايلر يحدد طلباته من "الميركاتو" الصيفي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 م

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

03:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟