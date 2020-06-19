"تعليم بورسعيد": 5135 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات وقائية مشددة

عقد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية وذلك قبل ساعات من إنطلاق الامتحانات والمقرر لها يوم الأحد القادم الموافق ٢١ يونيو الجاري.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا على الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين جموع المتواجدين.





وتابع باهي، أن هناك تعاونا وثيقا مع مديرية الشئون الصحية وقطاع الطب الوقائى بشأن الكشف المبكر لأي أعراض إيجابية على الطلاب والعاملين حيث سيتم العزل في الغرفة المخصصة لذلك داخل كل لجنة على أن يحدد الفريق الطبى المتواجد داخل مقر كل لجنة إمكانية استكمال المصاب الإمتحان من عدمه أو نقله إلى المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية طبية حسب توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





وأضاف أن جميع اللجان وعددها ١٧ لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب وعددهم ٥١٣٥ طالبا وطالبة حيث سيتم تعقيمها بشكل يومى مؤكدا لرؤساء اللجان على توفير جميع متطلباتهم وكذلك وسائل الحماية اللازمة إلى جانب تجهيز الإستراحات على أعلى مستوى بشكل يليق بهم ويوفر لهم إقامة طيبة خلال تلك الفترة.





وطالب باهي، الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان مشيدا بدور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون البناء بشأن الإجراءات المقررة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخولهم وخروجهم بما يبعث رسالة إطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم.



