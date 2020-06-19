وزارة الهجرة تكشف عن موقف المصريين العالقين بالسوادن

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم، وتقرر عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم.

وأوضحت الوزيرة، أنها تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت أنه جاري التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود" برئاسة المهندس ممدوح عباس.

وتهيب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالسودان حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.

وفي سياق آخر، السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة تهتم بالجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنظيم برامج لأبناء المصريين في الخارج لزيارة قوات الصاعقة والمظلات وأكاديمية ناصر الاجتماعي، لكي يروا مصر من الداخل، ويكونوا قادرين على الرد على الأكاذيب التي تروج عن مصر في الخارج.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار كبسولة وطنية، ولذلك تم ترجمة آخر 3 خلقات من هذا المسلسل إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وبلغت نسب المشاهدة في أقل من 24 ساعة لـ30 ألف مشاهدة، مشيرة إلى ان مسلسل الاختيار عبارة عن ملحمة وطنية تعمل على توعية المصريين في الداخل والخارج بحقيقة ما حدث في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الهجرة بوابة الفجر الفجر العالقين بالسودان

أخبار تهمك

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب أرسنال يكشف شرطه لعودة أوزيل للمشاركة أساسياً

منذ أقل من ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ ساعتين

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

01:29 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟