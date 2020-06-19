سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-6-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى  اليوم الجمعة 19-6-2020، مع تعطل العمل في البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21  جنيه للشراء، و4.32  جنيه للبيع.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الريال في مصر سعر الريال السعودي اسعار الريال السعودي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مدرب أرسنال يكشف شرطه لعودة أوزيل للمشاركة أساسياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ يوم

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر اليورو اليوم الاثنين 8-6-2020 في البنوك.. متوسط الأسعار 18.5 جنيها

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 -6-2020.. العملات تستقر مع ضعف الدولار

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-6-2020 في البنوك

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-6-2020 مقابل الجنيه المصري

تحديث جديد لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 يونيو 2020

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-6-2020 مقابل الجنيه المصري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

12:38 م

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

01:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟