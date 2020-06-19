تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي يترقبون قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق النهائي بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويسعى المدير الفني السويسري للمفاضلة حاليًا بين أربعة لاعبين أجانب من أجل اختيار أحدهم وأنه من المقرر أن يُخطر مسئولي النادي الأحمر باللاعب الذي يرغب في التعاقد معه من أجل بدء الخطوات الرسمية لحسم الصفقة.


وعلى الرغم من أن الكونغولي جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي يعتبر واحد من أربعة لاعبين مُرشحين للإنضمام إلى الأهلي إلا أنه ليس الأفضل بحسب وجهة نظر فايلر المدير الفني للفريق.


وكان جاكسون موليكا قد رحّب بالإنضمام إلى الأهلي أثناء المفاوضات التي جرت معه في الفترة الماضية من أجل جس النبض على الرغم من أنه تلقى عروضًا من أندية خليجية ومن دوريات أوروبية لكنها ليست قوية إلا أن النجم الكونغولي أبدى ترحيبا بالانضمام إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد وذلك لرغبته في خوض تجربة جديدة في القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها وذلك بحسب تأكيدات موليكا لوكيل أعماله.


وأجرى الأهلي مفاوضات مع جاكسون موليكا عن طريق وكيل أعماله الفرنسي نيكولاس موريلي الذي أكد لإدارة القلعة الحمراء أن موليكا ليس لديه مانع في اللعب للأهلي، حيث وصف عرض المارد الأحمر بأنه أفضل من عروض أخرى كثيرة وصلته من أوروبا ودول الخليج العربي من الناحية الفنية كما يرى موليكا أن اللعب في صفوف الأهلي سيكون بمثابة خطوة متقدمة بعكس الحال إذا ما رحل لأندية أخرى قد يجني من ورائها مكاسب مالية لكنه لن يجني نفس المجد الكروي إذا ما لعب للأهلي.

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