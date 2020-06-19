ارتفاع أسعار الدولار مع مخاوف من زيادة جديدة بحالات كورونا

ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية وسط طلب على العملة كملاذ آمن في ظل المخاوف من زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وطلبات أعلى من المتوقع لإعانة البطالة الأمريكية.





وارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة عملات 0.38 بالمئة إلى 97.437، وتعزز الدولار في الأسابيع الأخيرة وسط قلق المستثمرين حيال تأثير جائحة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.





وصعد الين اليابان 0.35 بالمئة أمام اليورو لكنه استقر دون تغير يذكر مقابل الدولار بعد أن سجل في وقت سابق من يوم الخميس أعلى مستوياته منذ 12 يونيو .





وتراجع اليورو 0.36 بالمئة إلى 1.120 دولار. وفقدت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة خلال أقل من أسبوع مع تشكك المستثمرين في قدرة الاتحاد الأوروبي على إقرار خطة تحفيز طموح اقترحتها المفوضية الأوروبية، نظرا لرفض بعض الدول تقديم المساعدة في صورة منح.