أسعار النفط ترتفع في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو أوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات وقال متعاملان كبيران للنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد.





وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 42.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 39.44 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة يوم الخميس ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة بالمئة.





وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وقازاخستان لتعويض إنتاج زائد في مايو أيار عن تعهداتهما بخفض الإمدادات. جاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+.





وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن الأسعار تبدي ”متانة عند تلك المستويات، إذ تتجاهل أسواق النفط المخاوف التي تدور حول فئات أخرى من الأصول في الوقت الراهن“.





وأضاف ”يشير ذلك إلى أن الأسعار تتلقى الدعم من المشترين الحاضرين وهو أمر محل ترحيب إذ أنه يعني أن الطلب الحاضر في أنحاء العالم يتعافى، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النمو الاقتصادي“.





وقال بنك إيه.إن.زد إن تعليقات صادرة عن شركتي تجارة النفط العالميتين فيتول وترافيجورا بشأن انتعاش الطلب على النفط في يونيو حزيران، أوردتها بلومبرج، تقدم الدعم أيضا للسوق.