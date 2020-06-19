أسعار النفط ترتفع في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:12 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو أوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات وقال متعاملان كبيران للنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 42.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 39.44 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة يوم الخميس ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة بالمئة.

وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وقازاخستان لتعويض إنتاج زائد في مايو أيار عن تعهداتهما بخفض الإمدادات. جاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن الأسعار تبدي ”متانة عند تلك المستويات، إذ تتجاهل أسواق النفط المخاوف التي تدور حول فئات أخرى من الأصول في الوقت الراهن“.

وأضاف ”يشير ذلك إلى أن الأسعار تتلقى الدعم من المشترين الحاضرين وهو أمر محل ترحيب إذ أنه يعني أن الطلب الحاضر في أنحاء العالم يتعافى، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النمو الاقتصادي“.

وقال بنك إيه.إن.زد إن تعليقات صادرة عن شركتي تجارة النفط العالميتين فيتول وترافيجورا بشأن انتعاش الطلب على النفط في يونيو حزيران، أوردتها بلومبرج، تقدم الدعم أيضا للسوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة اوبك اوبك + أسعار النفط

أخبار تهمك

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الموعد الجديد لعودة الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات حالة نجم مانشستر سيتي الصحية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 12-10-2018

ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل توترات جيوسياسية

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس.. خام برنت يسجل 77 سنتا

أسعار النفط تواصل التعافي في تعاملات اليوم الجمعة

تقرير يتوقع تراجع الطلب على النفط بنحو 10% وسط حالات عزل

أسعار النفط ترتفع مع انحسار مخاوف تخمة المعروض

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

09:06 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

09:40 ص

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟