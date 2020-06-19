القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية الجمعة 19/6/2020 في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة مساء اليوم الجمعة 19 يونيو ضيفاً على نادي أشبيلية، في إطار مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك بملعب رامون سانشيز بيزخوان.





ويسعى برشلونة للفوز على الغريم الأندلسي، وتعزيز صدارته للبطولة، لا سيما بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا، وتصضييق الفارق لنقطتين.





بينما يأمل أشبيلية في الفوز، للمحافظة على المركز الثالث، وتجنب تهديد نادي أتليتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع.





موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.





يحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة من 29 مباراة، بينما يحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 51 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة أشبيلية وبرشلونة

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي أن سبورتس HD3 بتعليق حفيظ دراجي.





كما تنقل المباراة عبر قناة CBC SPORTS على القمر الصناعي Europe star وقناة Eleven Sports HD1 على القمر الصناعي ASTRA H1.