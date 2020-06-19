أسعار الأسماك اليوم اليوم الجمعة 19-6-2020 في السوق المحلى

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:51 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 19-6-2020  في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية مع وجود وفرة من الأسماك في الأسواق مع تزايد الإقبال على الشراء.

وأعلنت الشعبة عن استقرار الأسعار ليتراوح سعر البلطي ما بين 24 إلى32 جنيهًا فيما يبدأ البلطى الكبير من 30 جنيها، وتراوح سعر الفيليه ما بين 30 إلى 90 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.


أسعار الأسماك في سوق العبور
 
سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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