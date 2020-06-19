الاتفاق السعودي يطلب تمديد إعارة أزارو وموافقة الأهلى تقترب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي وليد أزارو المهاجم المغربي للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم موقفه مع النادى الأهلى بالعودة أو الرحيل نهائيًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة" الرياضية " السعودية أن نادى الأتفاق السعودى والمعار له وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية طلب من النادى الأهلى تمديد إعارة اللاعب شهرين.

ويعود الدوري السعودي للإستئناف شهر أغسطس القادم وسينتهي في شهر سبتمبر مما يجعل فريق الاتفاق يسعي لإستمرار أزارو مع الفريق حتي نهاية الموسم.

ويقترب النادى الأهلى من الموافقة على طلب النادى السعودي خاصة أن اللاعب خرج من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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