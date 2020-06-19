موقف الزمالك من التعاقد مع محمود وادى بعد الاقتراب من بابل

أعلن نادي الزمالك في وقت لاحق، عن رغبته في التعاقد مع مهاجم فريق المصري البورسعيدي محمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وتراجعت إدارة نادى الزمالك عن فكرة الحصول على خدمات محمود وادي، بسبب تكدس قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأبيض في الوقت الحالى، وعدم اتخاذ قرار في استكمال مصطفى محمد للموسم المقبل.













وقد اقترب نادى الزمالك في الحصول على خدمات الثنائى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى التونسى، وآرى بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولى.







