صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية المشكلة الحقيقة التي يعاني منها اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف النادي الكتالوني والتي لم تساعده حتي الآن علي التألق مع الفريق مثلما كان عليه مع فريق أتلتيكو مدريد.

وقالت الصحيفة الكتالونية المقربة من نادي برشلونة أن مُشكلة الفرنسي جريزمان الحقيقية في برشلونه تنقسم لأمرين أولهم هو أن المدرب كيكي سيتين لم يجد المركز المناسب للاعب حيث أنه يلعب في نفس مركز النجم الأرجنتيني ليو ميسي عندما كان في صفوف نادي أتليتكو مدريد بالموسم الماضية وكذلك مع منتخب فرنسا.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن الأمر الثاني هو أن المبلغ المدفوع للتعاقد مع أنطوان جريزمان كان ضخم للغاية ويضعه تحت عين النقاد دائما من قبل الجمهور في كتالونيا.

يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان قد أنضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الموسم قادما من نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ قدره 100 مليون يورو.

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