جوارديولا يعلق على إصابة نجم مانشستر سيتي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:12 ص
جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على حالة مواطنه ونجم الفريق الشاب إيريك جارسيا الذي تعرض لإصابة خطيرة عقب اصطدامه بزميله الحارس إيدرسون في الدقائق الأخيرة من مواجهة السيتيزنز مع آرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي كما كشف المدير الفني الإسباني عن دعمه الكامل لأصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم في مواجهة كل أشكال العنصرية.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة التي فاز فيها فريقه على آرسنال بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي:"نحن قلقون قليلا بشأن إريك جارسيا، لقد استجاب بشكل جيد للإسعافات ولكن علينا الانتظار حتى الساعات المقبلة".

وأضاف:"إنه واعٍ وهي علامة جيدة لكنه سيجري اختباراً إضافياً في المستشفى".
وعن دعمه لمكافحة العنصرية، قال جوارديولا:"يتوجب على البيض الاعتذار عن أسلوب معاملة السود في آخر 400 سنة".

وتابع:"أنا أشعر بالعار لما فعلناه تجاه السود حول العالم وليس في الولايات المتحدة فقط فالمشكلة موجودة في كل مكان".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"يجب علينا إرسال ملايين الرسائل إلى السود. أشعر بالخجل والعار لما فعله البيض تجاه السود، كيف يمكن للبشر أن يفكروا في اختلافهم عن الآخرين لمجرد أنهم ولدوا بلون بشرة مختلف".

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