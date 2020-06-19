كيف سيكون تشكيل الزمالك في وجود حمزة المثلوثي؟

بات التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، قريبا من التعاقد مع الزمالك لضمه في انتقالات الصيف المقبل، بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.





وذلك بعدما أنهى ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي، اتفاقه مع الزمالك على كافة الأمور المتعلقة بالعقد، حيث اتفق معه المسئولون على أن يوقع عقد لمدة 3 سنوات.





يمتاز الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي جدد عقده منذ عدة أيام لمدة موسم آخر، بعدم الثبات على تشكيل حيث يتبع سياسة إعادة التدوير بين اللاعبين في المراكز المختلفة.





وفي معظم مبارياته مع فريق القلعة البيضاء يلعب بطريقة 4231، وفي أوقات أخرى يلجأ لطريقة 442.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك في وجود أيمن المثلوثي كالتالي:





في حراسة المرمى، محمد أبو جبل

في خط الدفاع، أيمن المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي

في خط الوسط الدفاعي، طارق حامد، فرجاني ساسي

في خط الوسط الهجومي، اوناجم، يوسف أوباما، بن شرقي

وفي الهجوم، مصطفى محمد





جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج صفقة المثلوثي لدرجة كبيرة نظرا لقلة البدائل في ذلك المركز، حيث يمتلك في مركز الظهير الأيمن، كلا من حازم إمام وأحمد عيد لاعب الناشئين الذي تم تصعيده الموسم الحالي.





يشار إلى أن المثلوثي صاحب الـ27 عاما، الذي يمكن توظيفه في خط الوسط أيضا، خاض خلال مسيرته مع الصفاقسي 99 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 15 هدف آخرين.