تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

يحل فريق برشلونة ضيفآ ثقيلاً علي إشبيلية، مساء اليوم، في مباراة من نوع مختلف علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الأسبوع ال 30 من مباراة الدوري الإسباني الممتاز.





ويحتل فريق برشلونة المركز الأول، بترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، وعلي الجانب الآخر يأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، في سعيه للسباق علي تصدر ترتيب الليجا.





وجاء التشكيل المتوقع للمباراة علي النحو التالي:-





في حراسة المرمى:-

مارك أندريه تير شتجن.





وفي خط الدفاع:- جيرارد بيكيه، كليمو لونجليه، جوردي ألبا وسيرجي روبيرتو.





وفي خط الوسط:- سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.



