مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإيطالي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تعود من جديد بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد أن تلقي اتحاد الكرة الإيطالي الضوء الأخضر من الحكومة علي عودة الأنشطة الرياضية التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

مباريات يوم السبت القادم:
تورينو VS بارما
هيلاس فيرونا VS كالياري

مباريات الأحد:
أتلانتا VS ساسولو
انتر ميلان VS سامبدوريا

مباريات الاثنين:
ليتشي VS ميلان
فيورنتينا VS بريشيا
بولونيا VS يوفنتوس

مباريات الثلاثاء:
هيلاس فيرونا VS نابولي
سبال VS كالياري
تورينو VS أودينيزي
جنوى VS بارما

مباريات الأربعاء:
انتر ميلان VS ساسولو
أتلانتا VS لاتسيو
روما VS سامبدوريا

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