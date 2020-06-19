مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تبدأ من منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات قوية من العيار الثقيل حيث يواجه ليستر سيتي نظيره برايتون بينما يستضيف نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي وست هام يونايتد في ديربي مدينة لندن.

وفي يوم الأربعاء يواجه نادي مانسشتر يونايتد علي أرضه نظيره نادي شيفيلد يونايتد ويلتقي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره فريق نيوكاسل ويختتم اليوم بمواجهة قوية حيث يستضيف نادي ليفربول فريق كريستال بالاس علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

بينما تختتم الجولة يوم الخميس بمواجهة نادي آرسنال نظيره ساوثهامتون ويستضيف نادي تشيلسي علي ارضه بملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن نظيره نادي مانسشتر سيتي.

يذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قد عادت من جديد هذا الأسبوع بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد المبارايات الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

منذ أقل من ساعة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

وزير السياحة يصدم المنتظرين عودة الحركة من جديد (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ أقل من ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

منذ نصف ساعة

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مباريات تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا في شهر ديسمبر

بالمواعيد.. تحديات قوية تنتظر مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر

مان سيتي ضد شيفيلد.. جورديولا يدخل تاريخ الدوري الانجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موقعة توتنهام ضد ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة والفرهامبتون ضد ليفربول

مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟