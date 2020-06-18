مرتضى منصور يتمسك بموقفه بشأن أحداد

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحقه في الأزمة الحالية بين النادي وبين نادي الدفاع الجديدي المغربي بشأن حميد أحداد مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الدفاع طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بالحصول على نسبة من إعارة احداد إلى نادي الرجاء حسب ما هو منصوص عليه بين الطرفين في عقود اللاعب.

وكشفت التقارير أن مرتضى منصور رفض نهائيا فكرة حصول نادي الدفاع الجديدي على نسبة من إعارة حميد إلى الرجاء لأن البند بين الناديين هو أن يحصل الدفاع على نسبة في حالة إعارة أو بيع اللاعب بمبلغ أكبر من الذي تعاقد معه النادي الأبيض به.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك كان قد تعاقد مع أحداد مقابل 300 ألف دولار وقام بإعارته إلى نادي الرجاء مقابل 150 ألف دولار فقط وبالتالي ليس من حق نادي الدفاع الجديدي الحصول على نسبة.

وتنتهي إعارة حميد أحداد مع نادي الرجاء البيضاوي بنهاية الموسم الحالي وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي الزمالك مرة أخرى.

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