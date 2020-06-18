ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

حصد فريق ريال مدريد الاسباني ثلاثة نقاط ثمينة بعد الفوز على فريق فالنسيا 3-0 في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري.





سجل بنزيمة هدفي ريال مدريد في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 86 فيما سجل البديل أسينسيو الهدف الثاث في الدقيقة 74 بعد مشاركته بديلا.





وجاء ترتيب الدوري الاسباني