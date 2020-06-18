أول تعليق من عمرو وردة على اتهامه بالتحرش

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:35 م
عمرو وردة
عمرو وردة
عبد القادر عرابي


علق عمرو وردة، صانع ألعاب منتخب مصر الأول ونادي باوك اليوناني للمرة الأولى، على شائعات تحرشه بإحدى المراسلات اليونانيات.

وكان تقرير صحفي يونايني قد أشار إلى أن وردة تحرش لفظياً بإحدى المراسلات اليونانيات، والتي تدعى "ديمي ستاماتيليا" والتي تعمل لتغطية أخبار نادي أوليمبياكوس اليوناني.

ونشرت التقارير بعض الصور لمحادثة بين اللاعب والمراسلة عبر الحساب الشخصي لها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وقال وردة لبرنامج "تريندنج" الذي يذاع عبر قناة "بي بي سي" في رسالة مقتضبة: "كذب ولم أقم بإرسال تلك الرسائل"، وذلك تعقيباً على تلك الإدعاءات.

من جانبها، قالت ديمي لنفس البرنامج: "عمرو وردة لاعب جيد وشخص جيد لغاية، وأنا متعاطفة معه إلى حدٍ كبير، ولا تعجبني تلك الأخبار وتلك التقارير التي تخص هذ الموضوع".

واشتهر اللاعب بأفعاله المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها قيامه بالتحرش لفظياً بإحدى عارضات الأزياء المكسيكية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، وأدت لجدل كبير حينذاك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مراسلة يونانية عمرو ودرة تحرش عمرو وردة اليونان

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ أقل من ساعتين

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ أقل من ساعة

أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 10 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من عمرو وردة على اتهامه بالتحرش

منذ 39 دقيقة

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

نهاية المباراة.. ريال مدريد 3 - 0 فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

أزمة مع المدرب تتسبب في استبعاد عمرو وردة من قائمة باوك

بمشاركة وردة.. باوك يهزم ليفادياكوس في الدوري اليوناني

عاجل.. عمرو وردة يعتذر أمام الجميع: "سماح المرة دي ومش هعمل كده تاني"

فيديو جديد لـ"وردة" يثير غضب جماهيره

زميل عمرو ورده يكشف تفاصيل اشتباكه مع الجماهير اليونانية وحقيقة عدم إلتزامه

بعد طرده من لاريسا.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر (تقرير)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

تعرف على مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟