بيان رسمي من اتحاد الكرة بعد انتهاء الاجتماع مع الأندية بشأن عودة الدوري

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:13 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بيانا رسميا ، عقب نهاية اليوم الخميس بعد الانتهاء من الاجتماع مع أندية الدوري وأندية القسم الثانى لبحث عودة الدوري المصري هذا الموسم ومناقشة لائحة النظام الأساسي.

وجاء بيان الاتحاد المصرى لكرة القدم كالآتي:

على مدار ثلاثة أيام شهد بيت العائلة الكروية المصرية جوا أسريا تمثل في سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني البالغ عددها 54 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وقد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا لأن تخرج عنه عدة توجهات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.

(الدوري الممتاز)
فعلى مستوى مسابقة الدوري الممتاز تمكنت اللجنة الخماسية بعد إعلان الدولة قرارها باستئناف المسابقة من الاستماع لكل مطالب الأندية المشاركة والصعوبات المنتظر أن تواجهها ومقترحاتها الخاصة بالمسابقة ماليا وإداريا وفنيا.

ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية و تتلاقى مع مصالح الأندية فقد سعت اللجنة الخماسية فورا إلى محاولة توفيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة التي لا تتوانى في المساهمة بكل ما من شأنه نجاح خطوة عودة النشاط الرياضي.

( الأعباء المالية )
وبعد العرض الذي قدمته اللجنة الطبية برئاسة د. محمد سلطان وما عرضته اللجنة الخماسية بما تم التنسيق بشأنه مع وزارتي الرياضة والصحة ، فقد اطمأنت جميع الأندية لعدم تحملها التكاليف التي تتطلبها الإجراءات الطبية، خاصة فيما يتعلق بالمسحات المطلوب اجراؤها على اللاعبين.

( القسم الثاني )
وعلى مستوى القسم الثاني فقد استمعت اللجنة الخماسية جيدا إلى جميع الأندية وقررت تشكيل لجنة من ممثلي أندية القسم الثاني للاجتماع مع اتحاد كرة القدم لبحث الشكل الأنسب لشكل المسابقة وكيفية استكمالها .

( اللائحة الجديدة )
حرصت اللجنة الخماسية في كل اجتماعاتها إلى الاستماع لكل الأندية ولكل مقترحاتها ومطالبها من اللائحة الجديدة والبنود المطلوب تعديلها ، وهو أمر تلاقى مع مسعى اللجنة الخماسية الني استهدفت منذ بداية تصديها لهذا التكليف مصلحة الكرة المصرية دون أي أغراض خاصة.

( خطوات تحضيرية )
إن الاجتماعات المثمرة التي شهدها الاتحاد المصري لكرة القدم على مدار الأيام الثلاثة الماضية ليدفعنا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية تصب في عودة طيبة للنشاط الكروي المحلي وذلك من خلال:

دعوة المديرين الفنيين لفريق الدوري الممتاز للاجتماع الأسبوع المقبل باتحاد كرة القدم بحضور اللجنة الفنية واللجنة الطبية بالاتحاد بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية لبحث أفضل السبل لعودة المسابقات فنيا وتنظيميا.

بدء انعقاد اللجنة المشكلة من القسم الثاني يوم الاثنين المقبل للتوصل إلى الأسلوب المناسب لاستكمال مسابقة دوري القسم الثاني.

وضع برنامج اجتماعات مع أندية القسم الثالث للاجتماع بمسئوليها بدءا من الأسبوع المقبل للاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها وسبل تذليل أي عقبات تعترض عملها.

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