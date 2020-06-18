خطوات تغسيل ونقل ودفن المتوفين بكورونا (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:41 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قالت الحاجة منى الرفاعي، التي تتبنى دفن وتغسيل "ضحايا كورونا" مجانًا، إنها حزنت جدًا لمعرفتها أن المتوفى من فيروس كورنا أهله يخافون منه وهو ميت ويرفضون دفنه أو التقرب منه، مشيرة إلى أنها تلبس بدلة كاملة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ونأخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تغسيل وتكفين ودفن موتى فيروس كورنا.

وأضافت الحاجة "منى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن هذه الخدمة ليست مقتصرة على منطقتها فقط ولكنها على كافة الجمهورية ومستعدة لغسل وتكفين أي متوفى بفيروس كورونا ونقله إلى المدافن ودفنه في أي مكان في القاهرة مجانًا لوجه الله تعالى. 

وشرحت الحاجة منى كيفة الغسل والتكفين بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال ملابس خاصة جدًا مع ارتداء الكمامة والتعقيم بشكل كامل عند إجراء مراحل عملية دفن متوفى فيروس كورونا حتى نقله إلى المقابر، معقبة: "من ليس لديه مقابر لدنيا مقابر صدقة لوجه الله".

وطالبت المواطنين بالاتصال بها فى أي وقت ومن يريد غسل وتكفين ونقل متوفي فيروس كورونا وتجهيزه للدفن لوجه الله بدون أي أجر، قائلة: "أجرنا من الله"، منوهة بأنها لا تنتمى لأى حزب او فصيل ولكنها تتاجر مع الله فقط.


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .

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