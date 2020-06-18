خطوات تغسيل ونقل ودفن المتوفين بكورونا (فيديو)

قالت الحاجة منى الرفاعي، التي تتبنى دفن وتغسيل "ضحايا كورونا" مجانًا، إنها حزنت جدًا لمعرفتها أن المتوفى من فيروس كورنا أهله يخافون منه وهو ميت ويرفضون دفنه أو التقرب منه، مشيرة إلى أنها تلبس بدلة كاملة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ونأخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تغسيل وتكفين ودفن موتى فيروس كورنا.





وأضافت الحاجة "منى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن هذه الخدمة ليست مقتصرة على منطقتها فقط ولكنها على كافة الجمهورية ومستعدة لغسل وتكفين أي متوفى بفيروس كورونا ونقله إلى المدافن ودفنه في أي مكان في القاهرة مجانًا لوجه الله تعالى.





وشرحت الحاجة منى كيفة الغسل والتكفين بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال ملابس خاصة جدًا مع ارتداء الكمامة والتعقيم بشكل كامل عند إجراء مراحل عملية دفن متوفى فيروس كورونا حتى نقله إلى المقابر، معقبة: "من ليس لديه مقابر لدنيا مقابر صدقة لوجه الله".





وطالبت المواطنين بالاتصال بها فى أي وقت ومن يريد غسل وتكفين ونقل متوفي فيروس كورونا وتجهيزه للدفن لوجه الله بدون أي أجر، قائلة: "أجرنا من الله"، منوهة بأنها لا تنتمى لأى حزب او فصيل ولكنها تتاجر مع الله فقط.







