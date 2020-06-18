حقيقة هروب مدرب بيراميدز

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:25 م
أنتي تشاتشيتش
أنتي تشاتشيتش
محمد الصو
كشف مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، حقيقة هروب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من تدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.

ونفى مجلس إدارة الفريق السماوي، ما تردد خلال الساعات الماضية حول رحيل المدرب، وأن تشايتش حصل على إجازة على أن يعود خلال أيام.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق الكرة سافر بالفعل إلى بلاده بصحبة جهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة بعد الحصول على موافقة إدارة النادي والمدير الرياضي على سفره خلال هذه الفترة التي يتوقف فيها النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

أضاف المدير الرياضي بأن المدرب طلب السفر ووافقت الإدارة على طلبه خاصة وأنه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة في وقت سابق ليقود الفريق في مهمتيه محليا وأفريقيا.

شدد المدير الرياضي على أن المدير الفني من المنتظر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام بالتنسيق مع إدارة النادي ليبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة مجددا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز التي تحدد عودته من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم ٢٥ يوليو المقبل.



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رحيل مدرب بيراميدز بيراميدز الكرواتي أنتي تشاتشيتش

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