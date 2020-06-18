محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة فتح الشواطئ (فيديو)

نفى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المعلومات المتداولة بشأن فتح الشواطئ بإجراءات احترازية قائلًا: "فتح الشواطئ بالإجراءات الاحترازية ليس قرار المحافظ بمفرده ولكن بقرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان".





ووجه محافظ الإسكندرية، رسالة قوية للمواطنين بالمحافظة قائلًا: "خدوا بالكم من أنفسكم مصر وقيادتها وحكومتها خايفة على أبناءها، أنا لم أخاف على أبناءكم أكثر منكم وأنتم لا تعرفوا مدى خطورة الوضع الحالي وخطورة الفيروس القاتل".





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن ما حدث أمس من تجمعات على الشواطئ يدل على التقصير وعدم وضوح الرؤية لدى كثير من المصريين، منوها بأنه ليس أمامه غير النصح والإرشاد لكل المواطنين فى المحافظة بشكل خاص وللدولة المصرية والشعب المصري بشكل عام.





وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك مئات المحاضر تم تحريرها ومئات الغرامات أجريت على المواطنين المقصرين وتم تنفيذها بالفعل ولكن هناك مواقف، مشيرًا إلى أن هناك أسر وأطفال عند تحرير محاضر لهم لم يكن معهم أموال أو طعام ونعزف عن تحرير أي محاضر لهم ولكننا نرجوهم أن يجلسوا فى البيوت خوفا على إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن هناك مرورًا مكثفًا على الشواطيء والتحذير من النزول إلى الشواطئ وتغليظ العقوبات لعدم النزول خوفًا على المواطنين بالإصابة بفيروس كورونا.











