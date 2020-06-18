نجم ليفربول مطلوب في ميلان

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع الغيني نابي كيتا نجم خط وسط ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية بأن الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المقبل للميلان يرغب في ضم كيتا نجمه السابق في لايبزيج إلى صفوف الروسينيري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول من المحتمل أن يوافق على عرض ميلان إذا أعجبه لأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع نجم جديد في خط الوسط وهو البرتغالي روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول تعاقد مع كيتا من لايبزيج الألماني في صيف 2018 مقابل 60 مليون يورو ولكن النجم الغيني عانى من إصابات كثيرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

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