جاتوزو لا يصدق نفسه بعد تتويج نابولي بلقب كأس إيطاليا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:27 م
جاتوزو
جاتوزو
ريهام عبد المحسن
أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل السبي بينهما في الأشواط الأصلية، كما علق على فرص تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال جاتوزو في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "منحتني الحياة وخاصة كرة القدم أكثر مما أعطيته لها، جعلتني رجل. في الحياة، تفكر دائمًا في والديك وعائلتك أولاً لذلك من الطبيعي أن يكون من الصعب قبول ما حدث".

وأضاف:"لدي شغف كبير بكرة القدم، أعلم أنه لا يمكنني تركها لثانية واحدة، يجب على أي شخص يقوم بهذه المهمة أن يحترمها لأننا محظوظون. هذا هو سبب غضبي عندما لا أرى شغفاً".

وتابع:"لست نادمًا على مسيرتي وهذا ما أريد أن يقوله هؤلاء اللاعبون أيضًا في المستقبل، أنا أؤمن بإله كرة القدم، عندما تفعل الأشياء بطريقة صحيحة، فإنك تجني ما تزرعه".

وعن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً:"؟ من واجبنا أن نلعب آخر 12 مباراة في الدوري الإيطالي باحترام، من واجبنا أن نحاول، لا يمكننا أن نعتقد فقط أننا حققنا هدفنا وأن نستسلم، إنها صعبة لأنه هناك فجوة كبيرة لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا فيما تبقى من الموسم".



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