كارتيرون يرفض عودة معار الزمالك

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:00 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرار صادم بشأن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والمعار إلى صفوف نادي سموحة.

وعرض مسئولو الزمالك في الأيام القليلة الماضية على كارتيرون عودة فتوح للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي سموحة.

ولكن رفض باتريس كارتيرون نهائيا فكرة عودة أحمد فتوح إلى القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي.

وأكد كارتيرون إلى مسئولو النادي الأبيض أنه لا يحتاج إلى خدمات فتوح حاليا في الفريق فهو يملك لاعبين مميزين في الجبهة اليسرى.

وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك أن يتم تجديد إعارة أحمد فتوح لموسم أخر في ظل اهتمام سموحة بتجديد إعارته بالفعل ورغبة العديد من الأندية في التعاقد معه.

بذكر أن نادي الزمالك يمتلك في مركز الظهير الأيسر حاليا كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي والثنائي يقدم أداء مميز جدا.

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